Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Греции тысячи студентов протестуют против изменений закона о высшем образовании

Четверг, 28 января 2021, 20:48

Тысячи студентов в Греции вышли на улицы в знак протеста против планов изменить законы, регулирующие высшее образование, которые ограничат продолжительность обучения студентов в университетах и ​​введут то, что многие критикуют как "университетскую полицию".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Тысячи людей в четверг собрались перед парламентом в Афинах, скандируя "сопротивление и борьба". Демонстранты на несколько часов перекрыли движение транспорта в Афинах и Салониках.

 

Закон направлен на студентов, которые остаются в университете на много лет дольше, чем период, предусмотренный для получения степени.

В будущем они будут уволены, если будут учиться более чем в полтора раза дольше установленного срока.

Согласно оценкам греческих СМИ, это изменение затронет около 235 000 студентов, что превышает количество студентов, посещающих университет в течение стандартного периода времени в 190 000 человек.

Возможны исключения, например, для тех, кто может доказать, что работает параллельно с учебой.

Многие также возмущены перспективой создания "университетской полиции", которая будет введена после периодических беспорядков и преступлений, связанных с наркотиками, особенно в Афинском университете.

 



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 28 января: отмена нового правописания,

Кабмин обжалует отмену новой редакции правописания

США убеждены, что Дубинский врет и его надо наказать – источник

Google заблокировал украинца, который вместе с Джулиани собирал компромат на Байдена

Боевики представили свою "доктрину": предполагает захват всего Донбасса

Рада приняла за основу закон о СБУ

Все новости...
Последние новости
21:12
Новости 28 января: отмена нового правописания,
21:02
Марченко: Миссия МВФ в Украине продлена на 7-10 дней
20:48
фотоВ Греции тысячи студентов протестуют против изменений закона о высшем образовании
20:31
инфографикаТоп-5 предприятий "Укроборонпрома", которые получили самые большие заказы в 2020 году
20:15
Янукович способствовал наращиванию в Украине российских войск, которые потом оккупировали Крым – ОГП
19:44
Минфин против обязательной накопительной системы из-за дефицита Пенсионного фонда – СМИ
19:36
Уроженка Украины избила полицейского на митинге за Навального – росСМИ
19:20
В Эстонии расследуют вакцинацию российского дипломата вне очереди
19:04
Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару
19:03
Зеленский – Рябикину: Нужно ускорить реформирование таможни
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!