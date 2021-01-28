В Греции тысячи студентов протестуют против изменений закона о высшем образовании

Тысячи студентов в Греции вышли на улицы в знак протеста против планов изменить законы, регулирующие высшее образование, которые ограничат продолжительность обучения студентов в университетах и ​​введут то, что многие критикуют как "университетскую полицию".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Тысячи людей в четверг собрались перед парламентом в Афинах, скандируя "сопротивление и борьба". Демонстранты на несколько часов перекрыли движение транспорта в Афинах и Салониках.

Закон направлен на студентов, которые остаются в университете на много лет дольше, чем период, предусмотренный для получения степени.

В будущем они будут уволены, если будут учиться более чем в полтора раза дольше установленного срока.

Согласно оценкам греческих СМИ, это изменение затронет около 235 000 студентов, что превышает количество студентов, посещающих университет в течение стандартного периода времени в 190 000 человек.

Возможны исключения, например, для тех, кто может доказать, что работает параллельно с учебой.

Многие также возмущены перспективой создания "университетской полиции", которая будет введена после периодических беспорядков и преступлений, связанных с наркотиками, особенно в Афинском университете.