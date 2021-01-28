ЕС может применить "срочные меры" в ответ на дефицит вакцин – СМИ

Евросоюз может принять "срочные меры" в ответ на нехватку вакцины от коронавируса, сославшись на положение о чрезвычайных ситуациях в договорах ЕС.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мишель упомянул о возможности такого экстренного шага в письме канцлеру Австрии и премьер-министрам Чешской Республики, Дании и Греции после видеосаммита лидеров на прошлой неделе, посвященного мерам реагирования на пандемию.

Мишель не конкретизировал потенциальные шаги, но официальные лица заявили, что юрисконсульты Совета считают, что полномочия, предусмотренные статьей 122 Договора о функционировании Европейского Союза, могут быть использованы для того, чтобы заставить производителей вакцин поделиться своими патенты или другими лицензиями, а также предпринять другие шаги для увеличения производства столь востребованных вакцин.

Во время саммита, который состоялся до того, как появились новости о серьезном дефиците производства вакцин компанией AstraZeneca, лидеры стран ЕС потребовали, чтобы фармацевтические компании выполнили свои договорные обязательства. На тот момент обеспокоенность вызвала небольшая задержка производства вакцины Pfizer/BioNTech.

"Вы действительно правы в том, что вакцины действительно изменят правила игры в нашей борьбе с COVID. Поэтому мы должны со своей стороны не будем жалеть усилий, чтобы обеспечить своевременную вакцинацию наших граждан. Наши обсуждения 21 января выявили нашу четкую общую позицию, согласно которой вакцинацию необходимо ускорить в срочном порядке", - написал Мишель четырем лидерам.

Учитывая недостаточные объяснения со стороны AstraZeneca, Мишель сказал, что блок должен быть готов действовать дальше нового механизма прозрачности экспорта, объявленного Комиссией в четверг.

"Я поддерживаю все усилия по разрешению этого вопроса с компаниями путем диалога и переговоров. Однако, если не удастся найти удовлетворительное решение, я считаю, что нам следует изучить все варианты и использовать все правовые средства и меры принуждения, имеющиеся в нашем распоряжении в соответствии с Договорами. Если это будет сочтено политически целесообразным, это может включать возможное обращение к статье 122 TFEU. Это дало бы ЕС и государствам-членам юридические средства, путем принятия соответствующих срочных мер, для обеспечения эффективного производства и поставок вакцины для нашего населения", - написал Мишель.

Статья 122 обычно рассматривается как механизм, позволяющий ЕС срочно направить чрезвычайную финансовую помощь нуждающейся стране-члену, но официальные лица заявили, что Мишель получил информацию от юридической службы Совета, что это положение можно толковать более широко.