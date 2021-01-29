ГУД обходит тендеры и больше всего тратит на перелеты президента

Государственное управление делами в 2020 году осуществило 91% закупок без аукционов, а самой большой статьей расходов несмотря на коронавирус были авиаперевозки.

Источник: Dozorro со ссылкой на данные из системы Prozorro

Детали: По данным Prozorro, в 2020 году Государственное управление делами (ГУД) провело 360 закупок, в результате которых заключили 357 договоров на 97,2 млн грн. Для сравнения, в 2019 году ГУД по результатам закупок подписало соглашений на 131 млн грн, а в 2018 – на 212 млн грн.

В 2020 году в 91% закупок ГУД (примерно 84% всей суммы) заключило договоры с поставщиками напрямую – без аукционов. Все потому, что в соответствии с действующим порядком Минэкономики, на каждое мероприятие или официальный прием с участием президента, главы ВР или премьер-министра предметы закупки определяют отдельно, как с чистого листа. Поэтому и суммы преимущественно выходят допороговые.

За год ГУД провело лишь 21 тендер. По конкурентным процедурам ГУД по большей части покупало программное обеспечение и расходные материалы для офисного оборудования. В конкурентных процедурах принимали участие от 2 до 6 участников, а цена на них снизилась на 885 тыс. грн.

Авиаперевозки были самой большой статьей расходов ГУД. В марте управление заключило соглашение с Государственным авиационным предприятием "Украина" о предоставлении услуг по авиационной перевозке президента. И хотя сумма договора составила 55,6 млн грн,, фактические расходы составили лишь 21,2 млн грн.

Из них 9,7 млн грн потратили на визиты президента за границу и 11,5 млн грн – на осуществление авиаперевозок в пределах Украины. Вероятно, на сокращение расходов на полеты повлиял COVID-19.

В 2019 году фактические расходы на авиаперевозки были вдвое больше, чем в 2020 году, – 42,2 млн грн, а сумма договоров составила 89,5 млн грн.

На втором месте в 2020 году оказались закупки государственных наград – 13,4 млн грн.

Почти 7,9 млн грн ГУД потратило на офисную технику: 3,3 млн грн – антивирусные программы; 1,5 млн грн – программы для электронного документооборота; 1,2 млн грн – компьютерные комплектующие; 1,8 млн грн – расходные материалы для фотокопировального оборудования.

Значительная часть расходов ГУД – это государственные награды, букеты, подарки и сувениры.

Например, в прошлом году управление приобрело цветов на 556 тыс. грн. Покупали у 5 поставщиков, при этом более половины средств ушли ФЛП Магдич Ирине Владимировне. Предпринимательница зарегистрировала ЧП еще в 2014 году, однако в публичных закупках впервые приняла участие в 2020 году. И все 36 прямых договоров заключила с ГУД.

Еще 938 тыс. грн ГУД заплатило за часы – их всего приобрели 226. Цены на хронометры варьировались от 3,5 тыс. грн до 4,5 тыс. грн.

Более 490 тыс. грн орган потратил на сувенирную продукцию и атрибутику для проведения мероприятий и официальных приемов, в которых принимал участие президент.

Управление закупило:

мужские и женские вышиванки за 31 тыс. грн

20 подарочных сувенирных тарелок с росписью по 62 тыс. грн

100 сувенирных галстуков за 25 тыс. грн

шелковые платки за 3,2 тыс. грн

4 вазы "Синие цветы" и 14 свечей-птичек "Белый цвет" за 35 тыс. грн

вазу, расписанную цветами, за 7 тыс. грн

2 стеклянных подсвечника-птички за 8 тыс. грн

3 статуэтки "Гетман с булавой на коне" за 33 тыс. грн

6 статуэток "Казак с соколом" за 34 тыс. грн

еще 4 вазы с росписью по 29 тыс. грн.

ГУД отвечает и за закупки государственных наград, которые вручает президент. В 2020 году на них потратили 9 млн грн. Среди прочего, в управлении приобрели:

5 комплектов ордена "Золотая звезда" звания Герой Украины по 67 тыс. грн

5 комплектов ордена князя Ярослава Мудрого I степени по 48 тыс. грн

20 комплектов ордена "За заслуги" I степени по 12,5 тыс. грн

100 отличий президента Украины медаль "За труд и доблесть" по 2,2 тыс. грн

Также закупили нагрудные знаки к почетному званию Украины:

50 знаков "Народный артист" по 1,6 тыс. грн

150 знаков "Заслуженный артист" по 1,9 тыс. грн

50 знаков "Заслуженный деятель науки и техники" по 1,9 тыс. грн

50 знаков "Заслуженный журналист" по 1,9 тыс. грн

ордена княгини Ольги I, II и III ступеней по от 4,3 до 5,1 тыс. грн

нагрудные знаки к почетному званию Украины "Заслуженный врач" по 1,7 тыс. грн и тому подобное.

На бланки документов, удостоверяющих награждение государственными наградами, заплатили почти 640 тыс. грн, а для упаковки наград приобрели почти 3 тыс. Футляров за 611 тыс. грн.

В бюджете-2021 на ГУД заложили больше всего средств за последнее время: в 2018 году – 2,64 млрд грн, в 2019 году – 2,4 млрд грн, на 2020 год заложили 2,4 млрд грн (финансовый отчет еще не публиковали), на 2021 год предусмотрено 3,1 млрд грн.

Справка: Государственное управление делами (ГУД) занимается обеспечением нужд государственных органов: Офиса президента, Верховной Рады, Кабмина, СНБО и др. ГУД владеет и занимается санаториями, больницами для госслужащих и государственными резиденциями.

Владимир Зеленский поддержал большую приватизацию объектов ГУД. Хотя первый шаг уже сделан – продан отель "Днепр", на ГУД тратят миллиарды гривен.

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