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Регулятор ЕС не увидел связи между вакциной Pfizer и смертями пожилых людей

Пятница, 29 января 2021, 13:20

Европейское медицинское агентство (ЕМА) не выявило связи между вакцинацией от коронавируса препаратом BioNTech-Pfizer и смертями пожилых людей вскоре после прививки.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в первом обновленном обзоре о безопасности вакцины, опубликованном 29 января.

Учитывая тревогу после сообщений в Норвегии о смерти немощных стариков после вакцинации, PRAC (комитет ЕМА по безопасности) пересмотрел доклады о подозрении на побочные эффекты с фатальными последствиями.

"Комитет пришел к выводу, что данные не указывают на связь между вакцинацией и случаями, и эти случаи не создают оснований для тревоги по безопасности препарата", - говорится в сообщении ЕМА.

В обзоре конкретизируют, что во многих случаях эти пациенты в возрасте от 65 лет страдали от хронических болезней и их обострения выглядит правдоподобным объяснением смерти. В некоторых случаях эти люди уже получали паллиативную помощь.

Поэтому комитет пришел к выводу, что текущие данные не дают оснований для изменения рекомендаций по применению вакцины Pfizer-BioNTech, в том числе для немощных стариков.

Сбор информации о таких случаях и ее анализ продолжится и в дальнейшем.

Также в обзоре отмечают, что сообщение о подозрениях на серьезные аллергические реакции не указывают на какие-то ранее неизвестные аспекты этого побочного эффекта.

"Преимущества использования Comirnaty (название препарата) для предупреждения COVID-19 продолжает преобладать над рисками, и мы не рекомендуем изменений по применению вакцины", - добавляют в сообщении.

Ранее управление здравоохранения Норвегии также заявило, что не видит связи между вакциной Pfizer / BioNTech и смертностью людей пожилого возраста. Однако в правительстве предположили, что вакцины, возможно, не будут предлагать наиболее уязвимым людям пожилого возраста.

Кроме Норвегии, случаи смерти среди пожилых людей вскоре после вакцинации были в ряде стран - Германии, Финляндии, Франции, Италии, но во всех случаях органы здравоохранения указывают, что при такой масштабной кампании среди людей очень почтенного возраста это часто может быть совпадением.

Темы: вакцинацияЕСкоронавирус


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