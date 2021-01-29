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Все соседи Украины, кроме Молдовы, остались в "красном списке" Минздрава

Пятница, 29 января 2021, 13:36

В обновленном списке стран по ситуации с эпидемией коронавируса все соседи Украины, кроме Молдовы, остались "красными".

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленный список Министерства здравоохранения, обнародованный 29 января.

По сравнению с предыдущим списком от 22 января, стран "красной зоны" стало больше - 74 вместо 68.

В "красную зону" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине, - пока это 169,7 (по сравнению с 204,3 неделю назад).

Из соседей Украины "зеленой" остается только Молдова. Там показатели почти на том же уровне, что и украинские - 168,8.

Для Венгрии это 171,5, а у остальных стран-соседей Украины он больше 200 на 100 тыс. населения.

В "зеленом списке" остаются также Турция и Египет.

Черногория, которая недавно снова начала впускать украинских туристов без теста, остается "красной" и с показателем 945,9 входит в первую десятку стран с наихудшей ситуацией. Лидирует среди них Португалия, с показателем 1429,4 заражений на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Темы: МинздравМолдоваУкраинакоронавирус


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