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Синоптик: Февраль начнется визитом циклона из Италии-Балкан

Пятница, 29 января 2021, 13:43

В последние дни января – начале февраля в Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "Февраль в Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан.

В заключительные выходные января обещают осадки, гололед и порывистый ветер. Будет преобладать снег, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области – дождь или мокрый снег".

Детали: 31 января на северо-востоке, а 1 февраля, по всей Украине, кроме запада, местами значительные осадки.

30-31 января температура ночью 2-10° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла; в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла. На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.

1 февраля в Украине ожидается снижение температуры на 3-5°.

В Киеве на выходных будет преобладать влажная погода, только днем ​​в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица.

Ночью -5-8 градусов, днем 0-3 градуса мороза. Ожидается порывистый ветер.

Украинская правда


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