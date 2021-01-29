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Послы G7 сделали заявление по одобренному в ВР проекту реформы СБУ

Пятница, 29 января 2021, 17:44

Послы стран "Группы семи" в Украине приветствовали принятие Верховной радой закона о СБУ в первом чтении.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление в пятницу опубликовано в официальном Twitter-аккаунте британского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве.

"Послы G7 приветствуют позитивные шаги по реформированию СБУ в соответствии с международными стандартами. Мы высоко ценим роль президента Зеленского, вице-премьера Стефанишиной и других в осуществлении этих изменений и призываем их завершить эту работу", - сказано в заявлении.

Ранее в пятницу Международная консультационная группа, в которую входят представители НАТО, ЕС и США, приветствовала принятие в первом чтении законопроекта о СБУ, но ожидает, что ко второму чтению проект будет доработан.

28 января Верховная рада Украины приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины. За принятие проголосовали 285 народных депутатов.

Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган. В частности, СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 года - если эта норма не будет изменена во время второго чтения - полностью лишится функций досудебного следствия.

Также предусмотрены существенное сокращение численности службы и ее демилитаризация - сотрудники большинства подразделений будут иметь не военные, а специальные звания.

Реформирование Службы безопасности Украины является одним из критериев сближения Украины в НАТО.

Подробнее о принятых изменениях читайте в публикации: Реформа несмотря на сопротивление: как должна измениться Служба безопасности Украины.

Темы: G7СБУреформыУкраинаВерховная Рада


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