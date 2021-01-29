Оккупанты пять раз стреляли на Донбассе, двое бойцов ранены

На Донбассе в течение дня зафиксировали пять нарушений "тишины".

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В частности, неподалеку Водяного вооруженные формирования РФ сбросили с квадрокоптера два выстрела ВОГ-17 (осколковые гранаты) над позициями Объединенных сил.

В результате двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.

Также, вблизи Опытного российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - с ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Отмечается, что о нарушениях через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.