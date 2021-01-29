Министерство культуры и информационной политики внесло 5 российских артистов в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Источник: Сообщение на сайте МКИП

Дословно: "18 января 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской (Лоя - ред.), Игоря Саруханова, Дениса Клявера (бывший участник группы "Чай вдвоем" - ред.) и Марка Тишмана".

Детали: В ведомстве указали, что артистов внесли в список автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена.

С перечнем всех "запрещенных артистов" можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики.

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