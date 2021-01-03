В Минсоцполитики рассказали, сколько граждан в ОРДЛО получают пенсии

Украина постоянно выплачивает пенсии 660 тысячам пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: министр соцполитики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я за то, что люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получить. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух КПВВ в "Счастье" и "Золотом" будут открыты такие центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствуют работники Пенсионного фонда. Если даже этот человек сегодня не входит в число этих 660 тысяч пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит он сможет прийти и оформить".

Детали: По словам Лазебной, если украинскому гражданину, проживающему в ОРДЛО, исполнилось 60 лет, то ему для оформления пенсии необходимо приехать на контролируемую украинским правительством территорию.

"Это все остается в силе, оно действует. Главное – чтобы не были закрыты пункты пропуска", – сказала министр.