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Количество выявленных заражений коронавирусом упало до 4,5 тысяч

Воскресенье, 3 января 2021, 07:26
Количество выявленных заражений коронавирусом упало до 4,5 тысяч

В течение субботы, 2 января, в Украине зафиксировали 4576 новых случаев COVID, 123 человека умерли, госпитализированы – более 1,3 тыс. зараженных.

Источник: Минздрав

Детали: В частности, заболели 158 детей и 172 медработника.

Детали: В частности, заболели 158 детей и 172 медработника. Госпитализация 2 января понадобилась 1306 лицам. Летальных случаев - 123, выздоровели 6250 человек.

За сутки осуществили 14 576 тестирований (в частности методом ПЦР - 12362, методом ИФА - 2214).

За все время пандемии в Украине заболело 1 074 093 человека, выздоровели - 728 865 зараженных, всего коронавирус унес жизни 18 854 человек.

Дословно: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и городе Киев (370)".

Знать больше: COVID-19 Украина и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Напомним: За первый день нового года, 1 января, в Украине біло зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 51 больной умер и 2606 человек выздоровели.

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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