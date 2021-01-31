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В Португалии самый высокий в мире уровень заболеваемости Covid

Воскресенье, 31 января 2021, 12:25

В Португалии, которая в настоящее время является самой опасной точкой распространения коронавируса в мире, на материке осталось всего семь свободных мест в палатах интенсивной терапии, которые предназначены для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На материковой части Португалии размещены 850 коек интенсивной терапии для лечения тех, кто страдает серьезными симптомами коронавируса. В субботу правительственные данные показали, что в реанимациях находились 843 человека.

Это самый большой показатель с начала пандемии. Есть 420 дополнительных коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов, не инфицированных коронавирусом.

В пятницу из Лиссабона на португальский остров Мадейра, где есть свободные места в реанимациях, были доставлены три человека.

По данным сайта Our World in Data, на прошлой неделе в Португалии был самый высокий в мире уровень смертности и новых случаев заболевания на душу населения. В четверг было зарегистрировано рекордное количество новых инфекций - 12 890.

Стремясь сдержать распространение вируса в Португалии и за ее пределами, правительство в четверг ввело запрет на поездки для своих граждан, не позволяя им покидать страну как минимум на 15 дней.

Правительство страны называет ситуацию крайне серьезной, поскольку система здравоохранения уже практически не справляется с нагрузкой. В числе новых мер, объявленных правительством, также разрешение нанимать врачей и медсестер из-за рубежа сроком максимум на год.

Темы: Португалиякоронавирусэпидемия


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