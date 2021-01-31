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В США уже использовали почти 30 млн доз вакцины от COVID-19

Воскресенье, 31 января 2021, 16:11
В США уже использовали почти 30 млн доз вакцины от COVID-19

В Соединенных Штатах с начала кампании иммунизации от коронавируса ввели более 29,5 миллиона доз вакцины.

Об этом свидетельствуют данные центров США по контролю и профилактике заболеваний, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По официальным данным, было введено 29 577 902 дозы - около 59% из 49 932 850 доз вакцины, которые были получены от производителей.

24 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а около 5,25 миллиона человек были полностью вакцинированы.

В США для прививок населения используются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

Напомним, в Великобритании уже 8 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось , что в правительстве Великобритании начали интересоваться юридическими аспектами относительно того, как и в случае необходимости можно ограничить экспорт вакцин от коронавируса или их составляющих из страны.

Темы: СШАвакцинациякоронавирус
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