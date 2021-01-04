Коронавирус в Украине: менее 5 тысяч случаев за сутки, выздоровели больше
Понедельник, 4 января 2021, 08:22
В течение воскресенья, 3 января, в Украине зафиксировано 4 158 новых случаев COVID-19. Выздоровели – 4 693 человека.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: В частности, заболели 170 детей и 163 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1526 человек;
- летальных исходов - 73;
- осуществлено тестирований - 13 128 (в том числе методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107).
За прошлые сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), Киеве (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1 078 251 человек;
- выздоровели - 733 558 человек;
- летальных исходов - 18 927;
- ПЦР-тестов – 5 621 024.
Украинская правда