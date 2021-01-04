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Коронавирус в Украине: менее 4,2 тыс. случаев за сутки, выздоровели больше

Понедельник, 4 января 2021, 07:22
Коронавирус в Украине: менее 4,2 тыс. случаев за сутки, выздоровели больше

В течение воскресенья, 3 января, в Украине зафиксировано 4 158 новых случаев COVID-19. Выздоровели – 4 693 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: В частности, заболели 170 детей и 163 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1526 человек;
  • летальных исходов - 73;
  • осуществлено тестирований - 13 128 (в том числе методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107).

За прошлые сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), Киеве (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 078 251 человек;
  • выздоровели - 733 558 человек;
  • летальных исходов - 18 927;
  • ПЦР-тестов – 5 621 024.

Напомним: В прошлое воскресенье в Украине зафиксировали 4 385 новых случаев COVID-19, 75 летальных случаев и 7 191 выздоровление.

Украинская правда

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Темы: коронавирусУкраинаCovid-2019
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