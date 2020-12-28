Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 4385 заражений

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 4385 новых случаев COVID-19, 75 летальных случаев и 7191 выздоровление.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 декабря 2020 года. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник".

Детали: За прошедшие сутки: госпитализированы - 1588 человек; 75 умерли, выздоровел 7191 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12225, методом ИФА - 3107).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 030 374 лица; выздоровели - 665 729 человек; летальных исходов - 17 849; проведено ПЦР-тестов - 5485214.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Что было ранее: В течение субботы 26 декабря в Украине обнаружили 6113 случаев Covid-19, при этом болезнь унесла жизни 72 зараженных.

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