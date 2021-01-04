КС может 5 января отстранить Тупицкого от должности – нардеп

Во вторник судьи Конституционного суда планируют рассмотреть вопрос указа президента о временном отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого.

Источник: Facebook-страница нардепа "Слуги народа" Ольги Совгири

Прямая речь: "По имеющейся информации 5 января назначено собрание судей Конституционного Суда, на которых будут рассматриваться вопросы относительно указа президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020 (об отстранении Тупицкого А.Н. от должности судьи Конституционного Суда сроком на 2 месяца)".

Детали: Нардеп пишет, что указ президента является действующим и обязательным для исполнения на территории Украины.

А на собрании судей может решаться вопрос исключительно о дальнейшей организации работы суда.

При этом, отмечается, что оспорить конституционность указа президента могут в порядке, предусмотренном Конституцией и законом "О Конституционном Суде Украины".

Решение о конституционности судьи принимают исключительно на пленарном заседании.

Собрание судей КС решают вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства. На собрании должны присутствовать не менее 12 судей КС.

Предыстория: