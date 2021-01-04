КС может 5 января отстранить Тупицкого от должности – нардеп
Во вторник судьи Конституционного суда планируют рассмотреть вопрос указа президента о временном отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого.
Источник: Facebook-страница нардепа "Слуги народа" Ольги Совгири
Прямая речь: "По имеющейся информации 5 января назначено собрание судей Конституционного Суда, на которых будут рассматриваться вопросы относительно указа президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020 (об отстранении Тупицкого А.Н. от должности судьи Конституционного Суда сроком на 2 месяца)".
Детали: Нардеп пишет, что указ президента является действующим и обязательным для исполнения на территории Украины.
А на собрании судей может решаться вопрос исключительно о дальнейшей организации работы суда.
При этом, отмечается, что оспорить конституционность указа президента могут в порядке, предусмотренном Конституцией и законом "О Конституционном Суде Украины".
Решение о конституционности судьи принимают исключительно на пленарном заседании.
Собрание судей КС решают вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства. На собрании должны присутствовать не менее 12 судей КС.
Предыстория:
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.
- В тот же день в КС отметили, что решение об увольнении судьи с должности принимается исключительно Конституционным Судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо суда.
- 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить.
- Ранее главе КС Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
- Глава КС не явился 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. ОГП подготовил ходатайство в Офис президента, в котором говорится о разрешении на отстранение от должности главы КС Тупицкого.