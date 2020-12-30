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В КС не видят оснований выполнять "преступный приказ" Зеленского

Среда, 30 декабря 2020, 15:09

Конституционный суд заявляет, что судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а президент Владимир Зеленский должен отменить свой указ о его отстранении.

Источник: правовой департамент секретариата Конституционного суда Украины

Детали: В КС отмечают, что Конституция Украины не наделяет президента правом "отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины". Более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КС от должности.

По утверждению КС, издав указ № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий президента и нарушил предписания статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

Этот указ, по убеждению Конституционного суда, "юридически ничтожен и не может подлежать исполнению", поскольку издан президентом с превышением конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности КСУ, а также "посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины".

В КС отмечают, что президент применил к судье КС меры обеспечения уголовного производства, которые не могут быть применены к судьям Конституционного Суда, потому что положения ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины "не распространяются на судей Конституционного Суда Украины и является неприменимы к ним".

Дословно: "Издание президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного Суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность.

Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля (статья 344) и вмешательство в деятельность судебных органов (статья 376).

Статьей 60 Конституции Украины установлено, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность.

Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины – немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года".

Темы: КСЗеленскийТупицкий


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