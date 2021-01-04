После празднования Нового года ожидается "COVID-бум" – совещание у Зеленского
В Украине после новогодних праздников существует вероятность роста количества больных на коронавирус.
Источник: Офис президента по результатам совещания
Детали: По словам министра здравоохранения Максима Степанова, после новогодних праздников в Украине существует вероятность роста количества больных на коронавирус. К тому же ожидается рост заболеваемости гриппом.
Президент Владимир Зеленский поручил проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднований.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников составили 6500 протоколов.
Кроме того, чиновники сообщили, что в последние недели количество больных COVID-19 уменьшается и увеличивается количество тех, кто выздоровел.
Степанов добавил, что в стране наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией - за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс. случаев, тогда как, с 9 по 15 ноября - почти 39 тысяч.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас на госпитализации находятся 22 802 человека, а пять недель назад таких было 28-29 тысяч.
Сообщается, что сейчас в Украине оборудовано 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободные почти 35 тыс. коек с кислородом. Всего в стране почти 66 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом.
Зеленский призвал ускорить создание реестра вакцинированных лиц, а пока Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями.
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Напомним:
- За несколько недель до Нового года в Украине начали проводить меньше тестов на коронавирус. По словам министра здравоохранения, причина в том, что люди стали меньше обращаться за тестированием.
- В связи с этим Степанов заявил, что Украина меняет подход к тестированию и будет проверять на коронавирус людей с любыми признаками респираторного заболевания.
- При этом речь шла не только о ПЦР-тестах, но и о быстрых тестах.