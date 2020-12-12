Отныне на COVID-19 будут тестировать всех, кто имеет признаки респираторного заболевания

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине хотят делать не менее 1 миллиона тестов на коронавирус ежемесячно.

Источник: брифинг министра 12 декабря

Прямая речь: "Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания - будут проводить ПЛТ-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19...

Хотим делать не менее 1 миллиона тестов в месяц".

Детали: Степанов подчеркнул, что тестирование будет бесплатным.

При этом он отметил, что речь идет не только о ПЦР-тестах, а о быстрых ИФА-тестах.

По его словам, если быстрый тест подтвердит наличие заболевания - его результаты нужно будет подтвердить или опровергнуть ПЦР-тестом.

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