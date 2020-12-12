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Отныне на COVID-19 будут тестировать всех, кто имеет признаки респираторного заболевания

Суббота, 12 декабря 2020, 10:12
Отныне на COVID-19 будут тестировать всех, кто имеет признаки респираторного заболевания

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине хотят делать не менее 1 миллиона тестов на коронавирус ежемесячно.

Источник: брифинг министра 12 декабря

Прямая речь: "Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания - будут проводить ПЛТ-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19...

Хотим делать не менее 1 миллиона тестов в месяц".

Детали: Степанов подчеркнул, что тестирование будет бесплатным.

При этом он отметил, что речь идет не только о ПЦР-тестах, а о быстрых тестах.

По его словам, если быстрый тест подтвердит наличие заболевания - его результаты нужно будет подтвердить или опровергнуть ПЦР-тестом, так как чувствительность экспресс-тестов меньше чем у ПЦР.

Министр добавил, что украинские лаборатории пока не загружены на 100%. Он рассказал, что уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или иным способом.

По словам Степанова, тестировать на коронавирус планируют также всех контактных лиц.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019СтепановУкраина
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