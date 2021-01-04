1356 водителей ездили "навеселе" в новогодние выходные

Патрульные полицейские поймали 1356 нетрезвых водителей с 31 декабря по 3 января включительно.

Источник: Патрульная полиция в Twitter

Дословно: "За период праздников, с 31.12.2020 до 03.01.2021, на линию 102 от граждан поступило более 130 тысяч вызовов, из них 2241 сообщения о ДТП. В авариях травмировались 183 человека и 33 погибли.

Патрульные составили 1356 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения".

Этому предшествовало: 1 января 2021 года патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения.