Офис генпрокурора отправил в Польшу подозрение экс-главе Укравтодора

Прокуроры Офиса генпрокурора направили в Польшу письменное уведомление о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя Укравтодора Славомиру Новаку.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Новаку в Украине инкриминируется умышленное невыполнение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступившие в законную силу, и также воспрепятствование их исполнению (ч.3 ст.382 УК).

По данным следствия, он в течение 2017-2019 годов умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного Суда о восстановлении в должности начальника службы автомобильных дорог в одной из областей Украины и препятствовал их выполнению.

Из-за этого на Укравтодор наложили штрафы.

В конце сентября 2019 года Новак по собственному желанию прекратил свои полномочия и.о. председателя Укравтодора и вернулся в Польшу, где его задержали за совершение ряда тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Напомним: