"Большое строительство" Новака. Почему в Польше задержали экс-руководителя "Укравтодора"

"Відчуваю себе трохи фахівцем в цій області і думаю, що мій досвід і вміння допоможуть у будівництві продуманої інфраструктури разом з вами". Саме такою була одна з перших публічних заяв ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака в Україні.

Проголошував він її у жовтні 2016 року після засідання уряду, на якому був призначений в.о. голови "Укравтодор".

Майже через чотири роки, зранку 20 липня з Польщі прийшли новини: затримали 3 осіб, зокрема й Новака. Його підозрюють у корупції, яка нібито мала місце саме в Україні і саме в "Укравтодорі". Крім того, обшуки тривають і в Україні, де теж знайшли фігурантів справи.

"Українська правда" розповідає те, що наразі відомо про справу.

Що сталося

Крім Новака, під немилість польських правоохоронців потрапили колишній командир тамтешньої військової частини спецпризначенців GROM, ймовірно, Даріуш Завадка та підприємець з Гданська Яцек П.

Спершу ЗМІ повідомили, що останній – ймовірно, Яцек П'єхота, який раніше який був міністром економіки Польщі, а згодом – головою Польсько-української господарчої палати. Це помилково також зазначила "Українська правда". Однак згодомо у Польсько-українській господарчій палаті таку інформацію заперечили. Її віцепрезидент Олег Дубіш сказав, що затриманий підприємець Яцек П. – зовсім інша особа.

Славомір Новак не просто екскерівник "Укравтодору". До приїзду в Україну він був більш ніж успішною політичною фігурою в себе на батьківщині в Польщі Фото: Дмитро Ларін

Справа стосується корупції, відмивання грошей і керівництва організованим злочинним угрупованням. Розслідування спільно ведуть Центральне антикорупційне бюро Польщі та Національне антикорупційне бюро України.

20 липня близько півсотні обшуків провели в Києві та Львові. НАБУ прийшло в офіси "Укравтодору", до приміщень компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також у місця проживання фігурантів справи, колишніх посадовців "Укравтодору" та громадян Польщі.

Ще одну підозру, крім 3 польських, оголосили в Україні. Кому – наразі невідомо. Правоохоронці очікують, що підозрюваних стане більше. Також збираються блокувати та арештувати активи фігурантів, як в Україні, так і в Польщі.

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Що відомо про суть справи і підозр

Злочинна організація, яку, за словами НАБУ, викрили правоохоронці, розкрадала кошти міжнародних організацій, виділені на ремонт доріг в Україні. Через те, що слідчі дії ще тривають, компанії, ймовірно причетні до злочину, поки не називають. Однак правоохоронці дещо пояснили суть справи у загальних рисах.

За версією слідства, у 2016-2019 роках Новак користувався своєю посадою для отримання хабара "для себе або третіх осіб". Він нібито надавав переваги окремим компаніям, які брали участь у тендерах на будівництво, ремонт і реконструкції доріг державного значення. Загалом йдеться про тендери на 270 млн євро.

За словами самого екскерівника "Укравтодору", за 2016-2018 роки в Україні було відновлено близько 7 тисяч кілометрів доріг Фото: Дмитро Ларін

За твердженням правоохоронців, про бажання отримати хабар Новак говорив в Україні, а отримав його вже в Польщі. При цьому для маскування злочину розробили схему легалізації грошей.

У Польщі спеціально створили компанії, а кошти, внесені в їхній статутний капітал, нібито і були хабарем. Ці гроші вносили учасники тендерів, а керівниками компаній значились "близькі та підконтрольні колишньому керівнику Укравтодору особи". В окремих випадках хабародавці мали викупити такі фірми за суми, які у сотні разів перевищували статуний капітал компаній.

Один із епізодів стосувався будівництва доріг, коли українські компанії виконували роботи, але з тих чи інших причин не могли доробити їх до кінця вчасно. Тоді Новак, за словами правоохоронців, і висловлював пропозиції за гроші "вирішити" проблеми: продовжити договори та допомогти фірмам уникнути штрафів.

В іншому епізоді, про який розповіли в НАБУ, в.о. голови "Укравтодору" пропонував створити спільне підприємство на території Польщі. Долучитись мала міжнародна компанія, яка здійснює будівництво доріг. Новак нібито пропонував свою допомогу у вирішенні проблемних питань за 50% статутного капіталу, які мали відійти його людям. Після завершення роботи в України він планував очолити або увійти у наглядову раду польського підприємства.

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Хто такий Новак?

Славомір Новак не просто екскерівник "Укравтодору". До приїзду в Україну він був більш ніж успішною політичною фігурою в себе на батьківщині в Польщі.

Свій політичний шлях Новак розпочинав ще на початку 2000-х, коли зв’язав свою долю з партією "Громадянська платформа".

Славомір Новак та Дональд Туск Фото: premier.gov.pl

У ній він пройшов шлях від рядового партійця до одного з найближчих соратників тодішнього лідера партії Дональда Туска. Свого часу Новака навіть називали "золотим хлопчиком" польської політики та учнем Туска.

В 2007 році "Громадянська платформа" виграла дочасні парламентські вибори, Туск став прем’єр-міністром, а Новак зайняв посаду керівника політичного кабінету голови уряду (аналог українського міністра Кабміну – УП).

З 2010 по 2011 рік встиг попрацювати міністром Канцелярії президента Польщі Броніслава Комаровського.

Після роботи з президентським офісом повернувся працювати безпосередньо в уряд Туска, але вже на іншу посаду – міністра транспорту, будівництва та водного транспорту.

Однак 2013 року міністерську кар’єру Новака перервала любов до дорогих годинників. Польські ЗМІ помітили на руці держчиновника коштовний хронометр швейцарської фірми Ulysse Nardin, який не був вказаний у декларації.

Спалахнув величезний скандал, міністра звинувачували "у занадто тісній співпраці з бізнесом", польська прокуратура попросила позбавити його депутатського імунітету. І зрештою Новак сам подав у відставку.

В 2014 році суд присудив йому штраф за приховування даних під час декларування. Але враховуючи, що за вчинене йому загрожувало до 3 років в'язниці, то можна сказати, що ще легко обійшлося.

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Того ж року Новак потрапив у ще один скандал.

Видання "Wprost" опублікувало розшифровки записів прослуховування польських політиків, на одній з яких людина з голосом, схожим на голос Новака, обговорює нібито з заступником міністра фінансів Польщі питання, пов'язані з податковою перевіркою бізнесу дружини ексміністра.

Новак в Україні

Чи то українські чиновники не користуються гуглом, чи то Новак зміг переконати членів уряду в своїй компетентності, але скандали у Польщі жодним чином не вплинули на рішення Кабміну призначити його на посаду в.о. голови "Укравтодор".

Прихід Новака в "Укравтодор" співпав з початком великої кампанії по будівництву доріг, яку декларував і активно рекламував експрем’єр-міністр Володимир Гройсман Фото: FB Славоміра новака

Сталося це в жовтні 2016 року з подачі тодішнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який і зараз активно захищає екскерівника "Укравтодору".

Примітно, що Омелян в одному з інтерв’ю зізнався, що з Новаком його познайомив один із найближчих соратників експрезидента України Петра Порошенка Ігор Кононенко.

Сам Новак факт знайомства з Кононенком, якого називали "сірим кардиналом з бізнеспитань" Порошенка, не спростував. Однак в інтерв’ю "Економічній правді" заперечив, що той "посприяв" його появі на чолі "Укравтодору".

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Прихід Новака в "Укравтодор" співпав з початком великої кампанії по будівництву доріг, яку декларував і активно рекламував експрем’єр-міністр Володимир Гройсман.

На початку 2018 року тодішній очільник уряду заявляв, що в наступні 5 років на дороги буде виділено рекордні 300 млрд. гривень.

Сам Новак піар політиків на дорогах усіляко підтримував. Що й зрозуміло. За час його керування "Укравтодором" Кабмін активно наповнював Дорожній фонд, що значно полегшувало задеклароване реформування галузі.

За словами самого екскерівника "Укравтодору", за 2016-2018 роки в Україні було відновлено близько 7 тисяч кілометрів доріг.

Втім, після зміни влади в Україні в 2019 році у "польського легіонера" почалися неприємності.

Перший скандал розгорівся ще навіть до інавгурації президента Володимира Зеленського.

У травні 2019 року тодішній заступник міністра економіки Максим Нефьодов оприлюднив наказ, яким Новак в обхід рішення Кабміну начебто уповноважив екс-начальника Служби автодоріг у Тернопільській області Богдана Юлика виконувати обов'язки заступника голови "Укравтодору".

Разом з наказом на поверхню випливла інша історія. Виявилося, що Юлик був фігурантом журналістського розслідування щодо маловідомої фірми, яка розділила 7 доріг у Тернопільській області на 177 ділянок по 40 метрів, аби уникнути тендеру.

24 вересня 2019 року Новак подав у відставку . За його словами, рішення було пов’язане не зі скандалами, а з "сімейними обставинами" та "новою пропозицією роботи" Фото: Дмитро Ларін

Новак свого протеже захищав і називав скандал "політичним".

Зрештою, саме цю ситуацію закидував очільнику "Укравтодору" міністр інфраструктури Владислав Криклій, пообіцявши звільнити його з посади.

Паралельно з цим 9 вересня 2019 року Національне агентство з запобігання корупції виявило недостовірні відомості у його декларації. За даними НАЗК, у декларації за 2017 рік Новак збрехав про реальну вартість автомобіля та суму коштів на банківських рахунках. Сума розходження – понад 189 тис. гривень.

Новак з такою постановкою питання не погодився і пішов до суду.

Але вже 24 вересня 2019 року Новак подав у відставку. За його словами, рішення було пов’язане не зі скандалами, а з "сімейними обставинами" та "новою пропозицією роботи".

Однак примітно, що вже наступного місяця суд по справі неточності в декларації став на його бік, не виявивши в діях ознак правопорушення.

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Що йому загрожує і де судитимуть?

Розслідування вели паралельно в обох країнах, адже злочин починався в Україні, а закінчувався уже в сусідній Польщі. У листопаді 2019 року поляки об’єднались із київськими колегами в міжнародну спільну слідчу групу.

Підозри в справі готували по обидві сторони кордону, а потім обмінялись документами, залежно від країни знаходження фігурантів.

У самій Польщі соратники Новака, який з поверненням додому відновив політичну діяльність, заявляють, що справа може бути "політичною" Фото: FB Славоміра новака

Так, НАБУ підозрює Новака за статтею ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу – це хабар в особливо великому розмірі або для службової особи, яка займає особливо відповідальне становище. В Україні за таке передбачене покарання від 8 до 12 років тюрми, конфіскація майна та заборона працювати на певних посадах.

Новак, який до того ж має подвійне громадянство, знаходиться у Польщі. І підозру йому вручили саме варшавські правоохоронці.

Виникає логічне запитання: чи прагнутимуть українські правоохоронці екстрадиції колишнього чиновника і саме українського покарання для нього.

"Ми не бачимо принципової різниці, де буде відбуватися суд, – говорив на брифінгу директор НАБУ Артем Ситник. – Більш цікаво буде з приводу майна, яке буде арештоване, але це окрема історія… Екстрадиція, при тому, що є польське громадянство, не є принциповою".

У самій Польщі соратники Новака, який з поверненням додому відновив політичну діяльність, заявляють, що справа може бути "політичною". Мовляв, владна партія може переслідувати Новака, оскільки він підтримував на президентських виборах кандидата від опозиції, мера Варшави Рафала Тшасковського.

Втім, поява нових подробиць у справі може пролити світло на те, чи основну роль у її розвитку зіграли політичні розбірки всередині Польщі чи вічні проблеми з українськими дорогами.

Соня Лукашова, Євген Будерацький, УП