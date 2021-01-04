Украина начинает мониторить выбросы парниковых газов
В Украине начала действовать система мониторинга отчетности и верификации парниковых выбросов.
Источник: глава Государственной экологической инспекции Андрей Малёванный в Facebook
Прямая речь: "Украина начинает мониторинг за выбросами парниковых газов на промышленных установках!
С 1 января 2021 года вступает в силу закон Украины "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".
Принятие этого документа является важной предпосылкой для осуществления мероприятий по борьбе с изменением климата, основанных на опыте ЕС. Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Для ее внедрения необходимо создание порядка мониторинга за эмиссией парниковых газов и ведения отчетности".
Детали: Закон создает основы для существования системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов (МОВ).
Ожидается, что такая система позволит: получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок; обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать; внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, с которых эти выбросы осуществляются.
Госэкоинспекция должна проверять данные в отчетах о выбросах и планах мониторинга.
В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку. Во время такой проверки проверяется достоверность указанной в отчетах или планах информции.
Справка: Функционирование закона "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов" является составляющей частью Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, утвержденного постановлением Кабинета министров 25 октября 2017 года.