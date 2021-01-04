Украина начинает мониторить выбросы парниковых газов

В Украине начала действовать система мониторинга отчетности и верификации парниковых выбросов.

Источник: глава Государственной экологической инспекции Андрей Малёванный в Facebook

Прямая речь: "Украина начинает мониторинг за выбросами парниковых газов на промышленных установках!

С 1 января 2021 года вступает в силу закон Украины "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".

Принятие этого документа является важной предпосылкой для осуществления мероприятий по борьбе с изменением климата, основанных на опыте ЕС. Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Для ее внедрения необходимо создание порядка мониторинга за эмиссией парниковых газов и ведения отчетности".

Детали: Закон создает основы для существования системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов (МОВ).

Ожидается, что такая система позволит: получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок; обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать; внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, с которых эти выбросы осуществляются.

Госэкоинспекция должна проверять данные в отчетах о выбросах и планах мониторинга.

В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку. Во время такой проверки проверяется достоверность указанной в отчетах или планах информции.

Справка: Функционирование закона "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов" является составляющей частью Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, утвержденного постановлением Кабинета министров 25 октября 2017 года.