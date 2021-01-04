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В Англии вводят новый локдаун из-за нового штамма коронавируса

Понедельник, 4 января 2021, 22:31

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом локдауне в Англии, поручив людям оставаться дома, чтобы сдержать более заразный вариант коронавируса при пандемии COVID-19.

Источник: BBC и Reuters 

Прямая речь Джонсона: "Мы должны ввести национальную изоляцию, которая достаточно жесткая, чтобы сдержать этот вариант. Это означает, что правительство снова приказывает вам оставаться дом"".

Детали: Новая изоляция (локдаун) начнется в полночь, хотя есть перечень исключительных причин. 

Все школы и колледжи будут закрыты для большинства учеников и перейдут на дистанционное обучение до середины февраля.

Джонсон сказал, что предстоящие недели будут "самыми трудными", но добавил, что, по его мнению, страна вступает в "последнюю фазу борьбы".

Премьер-министр сказал, что те, кто входит в четыре основные приоритетные группы, получат первую дозу вакцины к середине февраля.

Шотландия ранее издала приказ не сидеть дома и вместе с Уэльсом закрыла классы для большинства учеников.

В Ирландии еще обсуждают возможные новые меры.

4 января в Великобритании уже седьмой день подряд зарегистрировано более 50 тысяч новых подтвержденных случаев заболевания Covid (58 784), а также 407 смертей в течение 28 дней после положительного результата теста.



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