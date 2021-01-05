Израиль одобрил очередную вакцину от COVID-19

Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna Inc сообщил, что министерство здравоохранения Израиля одобрило использование их продукта.

Источник: Reuters

Детали: Это уже третья страна, которая разрешила использование вакцины Moderna.

В заявлении компании говорится, что Израиль уже заказал 6 миллионов доз. Ожидается, что первые поставки начнутся в январе.

Ранее указанную вакцину разрешили в США и Канаде. Сейчас аналогичные решения рассматриваются в Европейском Союзе, Сингапуре и Великобритании.

Отметим, что Израиль быстрее всех в мире вакцинирует своих граждан в мире.

Напомним: