Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Израиль одобрил очередную вакцину от COVID-19

Вторник, 5 января 2021, 05:58

Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna Inc сообщил, что министерство здравоохранения Израиля одобрило использование их продукта.

Источник: Reuters

Детали: Это уже третья страна, которая разрешила использование вакцины Moderna.

В заявлении компании говорится, что Израиль уже заказал 6 миллионов доз. Ожидается, что первые поставки начнутся в январе.

Ранее указанную вакцину разрешили в США и Канаде. Сейчас аналогичные решения рассматриваются в Европейском Союзе, Сингапуре и Великобритании.

Отметим, что Израиль быстрее всех в мире вакцинирует своих граждан в мире.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: Израильвакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пленки КГБ Беларуси по Шеремету: обличитель готов свидетельствовать в ОГПУ

"Амбициозные цели": Украина хочет провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году

дополненоМВД: Белорусские записи по Шеремету не противоречат версии следствия

После празднования Нового года ожидается "COVID-бум" – совещание у Зеленского

С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров

Полиция еще в декабре получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Все новости...
Израиль
Вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли с Израилем
Израиль планирует до апреля охватить прививками от Covid почти все население
В Израиле распустился парламент. Страну ждут четвертые выборы за два года
Последние новости
05:58
Израиль одобрил очередную вакцину от COVID-19
05:01
Количество случаев коронавируса достигло 86 миллионов
04:09
ФотоПротест турецких студентов против назначения ректора перерос в столкновения с полицией
03:15
Саудовская Аравия открыла границы с Катаром после трех лет конфликта
02:19
Основателя Alibaba после критики власти Китая не видели два месяца
01:24
Иран захватил танкер под южнокорейским флагом в Персидском заливе
00:35
Пленки КГБ Беларуси по Шеремету: обличитель готов свидетельствовать в ОГПУ
23:56
В штате Нью-Йорк – первый случай мутированного коронавируса
23:29
США обвиняют Иран в "ядерном вымогательстве" 
23:01
В Европе составили рейтинг провалов российских пропагандистов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!