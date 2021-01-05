Израиль одобрил очередную вакцину от COVID-19
Вторник, 5 января 2021, 04:58
Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna Inc сообщил, что министерство здравоохранения Израиля одобрило использование их продукта.
Источник: Reuters
Детали: Это уже третья страна, которая разрешила использование вакцины Moderna.
В заявлении компании говорится, что Израиль уже заказал 6 миллионов доз. Ожидается, что первые поставки начнутся в январе.
Ранее указанную вакцину разрешили в США и Канаде. Сейчас аналогичные решения рассматриваются в Европейском Союзе, Сингапуре и Великобритании.
Отметим, что Израиль быстрее всех в мире вакцинирует своих граждан в мире.
Напомним:
- По состоянию на 1 января в Израиле от коронавируса вакцинировали около 12% граждан.
- Для вакцинации используют препарат от Pfizer.
Украинская правда