Наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов – ООС

4 января вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, российские оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Лебединского.

Кроме того, у населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

Также несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов было зафиксировано у Луганского.

"О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет ", – заверили в штабе.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.