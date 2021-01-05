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Наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов – ООС

Вторник, 5 января 2021, 07:46

4 января вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, российские оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Лебединского.

Кроме того, у населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

Также несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов было зафиксировано у Луганского.

"О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет ", – заверили в штабе.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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