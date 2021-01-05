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Во втором туре выборов Зеленский бы встретился не из Порошенко: опрос

Вторник, 5 января 2021, 10:34
Во втором туре выборов Зеленский бы встретился не из Порошенко: опрос

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то во втором туре встретились действующий президент Владимир Зеленский и нардеп от "ОПЗЖ" Юрий Бойко.

Источник: результаты январского опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: Зеленский все еще возглавляет президентский рейтинг.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то действующего президента поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Во втором туре Зеленский встретился бы не из предыдущим президентом Петром Порошенко, а с представителем "ОПЗЖ" Юрием Бойко за которого готовы проголосовать 16,6% украинцев.

За Порошенко готовы отдать голоса 13,3% граждан, за Юлию Тимошенко - 10,5%, Игоря Смешко - 6,4%, Владимира Гройсмана - 6,1%, Олега Ляшко - 4,7%, Сергея Притулу - 4,1%.

 

Исследование проводилось соцгруппой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности не более 2,0%

Украинская правда

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Темы: опросЗеленскийпрезидентПорошенкоБойко
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