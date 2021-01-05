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Украинцы рассказали, понравилось ли им новогоднее поздравление Зеленского

Вторник, 5 января 2021, 10:49
Украинцы рассказали, понравилось ли им новогоднее поздравление Зеленского

Более 40% украинцев, из тех, которые смотрели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, оценили его положительно, а 21% - отрицательно.

Источник: результаты январского опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: По результатам опроса, 70% респондентов видели новогоднее поздравление Зеленского.

Из них 43% оценили его положительно, 35% - нейтрально, 21% - отрицательно.

Сообщается, что больше всего тех, кто негативно оценил поздравления Зеленского, среди жителей Востока, опрошенных постарше, избирателей партий Шария, "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность" и "Свобода".

 

Исследование проводилось соцгруппой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности не более 2,0%.

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуацию на Донбассе. Пожелания для граждан прозвучали как от главы государства, так и от детей.
  • Кроме того, Зеленский по случаю Нового года и Рождества обратился с короткими видеообращениями отдельно к жителям АРК Крым и каждой области.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпразднованияопроссоциология
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