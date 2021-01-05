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В КГГА объяснили, чем заменили Kyiv Smart City и зачем

Вторник, 5 января 2021, 17:19

В столице запустили новое приложение городских сервисов "Киев цифровой", оно заменило Kyiv Smart City и "стало логичным шагом в развитии электронных сервисов столицы".

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: В КГГА уверяют, что новое приложение - это часть цифровой трансформации города и "логический шаг в развитии электронных сервисов столицы". Приложение уже доступно для бесплатной загрузки на смартфонах с IOS и Android.

Отмечается, что новое приложение объединило концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы, предлагает актуальные оповещения о важном и удобный функционал пользования.

Вход в приложение быстрый и удобный, отвечает современным стандартам и не требует длительной и сложной авторизации.

"Киев цифровой" позволяет автоматически загрузить данные платежных карт и информацию об автомобилях с Kyiv Smart City, если номер телефона пользователя в приложении тот же, что и в кошельке Masterpass.

В приложении уже доступна возможность пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированную машину, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ, и своими отзывами влиять на развитие города.

Если у вас остались неиспользованные QR-билеты в приложении Kyiv Smart City, напишите в службу поддержки и их добавят в "Киев цифровой".

По словам КГГА, также приложение - единственный сервис в Украине, который позволяет вернуть эвакуированную машину со штрафплощадки без очередей. Если авто эвакуируют, водитель получит уведомление с адресом штрафплощадки и инструкции для возврата транспортного средства. Все необходимые документы можно загрузить в приложение.

Также "Киев цифровой" сотрудничает с муниципальными парковками. Со смартфона можно оплатить почасовое парковки или купить парковочный абонемент и не утруждать себя поисками паркоматов.

Уже сейчас реализована возможность определять парковку по геопозиции и проверять срок действия парковочного абонемента. В планах добавить также карту парковок и таймер с напоминанием времени парковки.

В приложении также можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами. Настроенная система оповещений напомнит об окончании действия проездного или подскажет, когда QR-билет "сгорит".

Если пользователь добавит адрес проживания, то "Киев цифровой" будет извещать о начале и конце плановых или аварийно-восстановительных работ в доме. Приложение получит доступ к уведомлениям об услугах поставки электроэнергии, воды, газа и отопления. Система отзывов позволяет подтверждать или опровергать достоверность информации о предоставлении тех или иных услуг.

Как отмечают в КГГА, функционал приложения планируют расширять, чтобы "обеспечить киевлянам максимум полезных сервисов".

Предыстория: Ранее во вторник представители Kyiv Smart City заявили, что по неизвестным для разработчиков причинам их приложение прекратило работу, а все услуги отныне будут предоставляться через новое приложение "Киев цифровой".

Команда Kyiv Smart City заявила, что не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев цифровой", но не смогла не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними.

Также в Kyiv Smart City сообщили, что их разработчиков лишили доступа к приложению "и передали команде ГИВЦ (Главный информационно - вычислительный центр)".

Украинская правда
Темы: Киевтранспорттехнологии


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