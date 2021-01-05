Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин разрешил продавать бытовую химию во время локдауна

Вторник, 5 января 2021, 18:44
Кабмин разрешил продавать бытовую химию во время локдауна

Кабинет министров на внеочередном заседании 5 января конкретизировал список товаров, разрешенных к продаже при локдауну в Украине и добавил туда бытовую химию и прессу.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "На внеочередном заседании Кабмина сегодня решений относительно новых дат локдауна не принималось. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна... Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести".

Детали: По словам Мокана, Минздрав еще озвучит перечень разрешений и запретов перед локдауном.

Что предшествовало: Американская торговая палата обратила внимание, что на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

Министр же здравоохранения Максим Степанов заявил, что СМИ распространили информацию о якобы запрете продажи лекарств, ветеринарных препаратов и кормов в супермаркетах во время локдауна с 8 до 25 января, отметив, что это не соответствует действительности.

В то же время Минздрав инициировал конкретизацию и расширение перечня того, что будет разрешено и запрещено к продаже.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Все новости...
Реклама: