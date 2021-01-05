Кабмин разрешил продавать бытовую химию во время локдауна

Кабинет министров на внеочередном заседании 5 января конкретизировал список товаров, разрешенных к продаже при локдауну в Украине и добавил туда бытовую химию и прессу.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "На внеочередном заседании Кабмина сегодня решений относительно новых дат локдауна не принималось. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна... Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести".

Детали: По словам Мокана, Минздрав еще озвучит перечень разрешений и запретов перед локдауном.