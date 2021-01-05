Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что распространенная в СМИ информация о якобы запрете продажи лекарств, ветеринарных препаратов и кормов в супермаркетах во время локдауна с 8 по 25 января не соответствует действительности.

Источник: брифинг Степанова 5 января

Прямая речь: "Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной.

Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов".

Детали: По словам министра, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходило из того, что карантин будет длится в Украине только 16 дней.