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Информация о запрете продажи повседневных товаров во время карантина – фейк: Степанов

Вторник, 5 января 2021, 10:02

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.

Источник: брифинг Степанова 5 января

Прямая речь: "Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной...

Напомним: 4 января появилась информация, что на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: МинздравСтепановкарантинкоронавирусторговля


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