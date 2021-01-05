Информация о запрете продажи повседневных товаров во время карантина – фейк: Степанов
Вторник, 5 января 2021, 10:02
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.
Источник: брифинг Степанова 5 января
Прямая речь: "Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной...
Напомним: 4 января появилась информация, что на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.
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Украинская правда