Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.

Источник: брифинг Степанова 5 января

Прямая речь: "Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной...

Напомним: 4 января появилась информация, что на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

Дополняется...