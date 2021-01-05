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Трамп анонсировал "адскую битву" за Белый дом

Вторник, 5 января 2021, 22:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что устроит "адскую битву" за должность, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Источник: Трамп во время митинга своих сторонников, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл, попробую в другой раз - а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным преимуществом, а они воруют у тебя победу и фальсифицируют результаты - это недопустимо".

Детали: С призывами бороться за "честные" итоги выборов президента Трамп выступил в городе Далтон, штат Джорджия.

Действующий глава Белого дома утверждает, что победил 3 ноября "с большим отрывом", подчеркнув неприемлемость "фальсификации выборов".

Напомним: В американском штате Джорджия 5 января проходит второй раунд выборов на две должности в Сенате, который определит баланс сил в верхней палате Конгресса на следующие два года.

В начале декабря власти штата Джорджия повторно сертифицировали результаты президентских выборов, в очередной раз подтвердив победу Джо Байдена по итогам уже третьего пересчета избирательных бюллетеней.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп "в истерике" говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Темы: ТрампСША


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