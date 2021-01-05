Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай не дал разрешение на визит экспертов ВОЗ в Ухань

Вторник, 5 января 2021, 23:31
Китай не дал разрешение на визит экспертов ВОЗ в Ухань

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не получила разрешения от властей Китая на визит группы экспертов, которые будут изучать происхождение коронавируса, который впервые появился в городе Ухань в декабре 2019.

Источник: директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Укринформ

Прямая речь: "Сегодня мы узнали, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы". Я "очень разочарован этой новостью".

Детали Директор ВОЗ отметил, что китайская сторона пообещала ему как можно быстрее завершить этот процесс.

Что предшествовало: 5 января в ВОЗ заявляли, что Китай предоставил разрешение на визит своих экспертов, и ожидается, что в ближайшее время туда прибудет группа из 10 человек

Напомним:

  • COVID-19 был впервые обнаружен в городе Ухань в конце 2019 года.
  • Происхождение вируса остается предметом споров.
  • Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
  • В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для предстоящего расследования.

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Все новости...
Реклама: