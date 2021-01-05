Китай не дал разрешение на визит экспертов ВОЗ в Ухань
Вторник, 5 января 2021, 23:31
Всемирная организация здравоохранения до сих пор не получила разрешения от властей Китая на визит группы экспертов, которые будут изучать происхождение коронавируса, который впервые появился в городе Ухань в декабре 2019.
Источник: директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Укринформ
Прямая речь: "Сегодня мы узнали, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы". Я "очень разочарован этой новостью".
Детали Директор ВОЗ отметил, что китайская сторона пообещала ему как можно быстрее завершить этот процесс.
Что предшествовало: 5 января в ВОЗ заявляли, что Китай предоставил разрешение на визит своих экспертов, и ожидается, что в ближайшее время туда прибудет группа из 10 человек
Напомним:
- COVID-19 был впервые обнаружен в городе Ухань в конце 2019 года.
- Происхождение вируса остается предметом споров.
- Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
- В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для предстоящего расследования.