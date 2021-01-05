Китай не дал разрешение на визит экспертов ВОЗ в Ухань

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не получила разрешения от властей Китая на визит группы экспертов, которые будут изучать происхождение коронавируса, который впервые появился в городе Ухань в декабре 2019.

Источник: директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Укринформ

Прямая речь: "Сегодня мы узнали, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы". Я "очень разочарован этой новостью".

Детали Директор ВОЗ отметил, что китайская сторона пообещала ему как можно быстрее завершить этот процесс.

Что предшествовало: 5 января в ВОЗ заявляли, что Китай предоставил разрешение на визит своих экспертов, и ожидается, что в ближайшее время туда прибудет группа из 10 человек

Напомним: