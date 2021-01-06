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Китай не дал разрешение на визит экспертов ВОЗ в Ухань

Среда, 6 января 2021, 00:31

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не получила разрешения от властей Китая на визит группы экспертов, которые будут изучать происхождение коронавируса, который впервые появился в городе Ухань в декабре 2019.

Источник: директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Укринформ

Прямая речь: "Сегодня мы узнали, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы". Я "очень разочарован этой новостью".

Детали Директор ВОЗ отметил, что китайская сторона пообещала ему как можно быстрее завершить этот процесс.

Что предшествовало: 5 января в ВОЗ заявляли, что Китай предоставил разрешение на визит своих экспертов, и ожидается, что в ближайшее время туда прибудет группа из 10 человек

Напомним:

  • COVID-19 был впервые обнаружен в городе Ухань в конце 2019 года.
  • Происхождение вируса остается предметом споров.
  • Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
  • В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для предстоящего расследования.

Темы: коронавирус


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