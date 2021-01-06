Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ким Чен Ын созвал съезд "Трудовой партии" и признал провал экономики

Среда, 6 января 2021, 03:32
Ким Чен Ын созвал съезд Трудовой партии и признал провал экономики

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын признал, что КНДР провалила план развития экономики на 2015-2020 годы по большинству направлений.

Источник: KCNA, передает Reuters

Детали: На восьмом съезде "Трудовой партии" диктатор заявил, что КНДР не выполнила пятилетний план, и практически во всех сферах экономики провалено поставленные задачи.

Прямая речь: "План должен был быть завершен в прошлом году, но наши результаты сильно не соответствуют поставленным целям почти во всех секторах".

Детали: В этом году съезд партии должен утвердить план развития на следующую пятилетку. Также ожидается утверждение новой политической линии в отношении США и Южной Кореи.

Темы: Северная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Северная Корея
Ким заменил главного генерала Северной Кореи и призвал готовиться к возможной войне
Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды – Белый дом
ВСУ используют на фронте боеприпасы из КНДР – СМИ
Последние новости
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Все новости...
Реклама: