Ким Чен Ын созвал съезд "Трудовой партии" и признал провал экономики

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын признал, что КНДР провалила план развития экономики на 2015-2020 годы по большинству направлений.

Источник: KCNA, передает Reuters

Детали: На восьмом съезде "Трудовой партии" диктатор заявил, что КНДР не выполнила пятилетний план, и практически во всех сферах экономики провалено поставленные задачи.

Прямая речь: "План должен был быть завершен в прошлом году, но наши результаты сильно не соответствуют поставленным целям почти во всех секторах".

Детали: В этом году съезд партии должен утвердить план развития на следующую пятилетку. Также ожидается утверждение новой политической линии в отношении США и Южной Кореи.