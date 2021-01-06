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"Нанопленки для прикрытия номерных знаков": полиция разоблачила мошенника

Среда, 6 января 2021, 12:03

Киберполиции блокировала сеть веб-ресурсов, на которых злоумышленник продавал нанопленки "для прикрытия номерных знаков авто", хотя пленки не имели таких свойств.

Источник: Национальная полиция

Детали: Фигурант через Интернет продавал пленки, которые якобы скрывали номера автомобилей от камер фотофиксации. Товар не имел заявленных свойств, однако на продаже недействующих пленок мужчина успел "заработать" более миллиона гривен.

По данным правоохранителей, мужчина создал 8 веб-ресурсов под доменами разных стран для реализации так называемых нанопленок. На сайтах указывалось, что наклейки способны скрыть номерные знаки автомобилей от распознавания камерами фотофиксации и могут "обезопасить" от штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Во время следственных действий было установлено, что покупателей вводили в заблуждение, поскольку заявленных свойств такие пленки не имели.

Сырье для изготовления пленок, клише под номерные знаки разных стран и технические средства для печати фигурант заказывал из Российской Федерации.

Пленка, которая покрывала один символ на номерном знаке, стоила 100 гривен. На таких продажах фигурант успел заработать более миллиона гривен.

 

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и по месту изготовления нанопленок. Изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и сырье для изготовления продукции.

Сотрудники полиции устанавливают других возможных причастных к совершенному уголовного преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Темы: криминалполициядороги


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