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Укр / Рус

Рисуют, стирают, закрывают: как изобретательные водители прячутся от камер МВД

Пятница, 12 июня 2020, 17:56

Патрульная полиция предостерегает водителей от махинаций с номерными знаками для избежание фотофиксации скорости и напоминает об ответственности.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь: "Изобретательность некоторых водителей не перестает удивлять. Как только заработали камеры автоматической фиксации, как посыпались вопросы: а что, если закрыть ГНЗ, зарисовать символы, распознает ли его система, удастся ли таким нарушителям избежать наказания?

Рассказываю: если даже каким-то образом скрывается ГНЗ на авто, полностью или один или несколько символов и даже если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит".

Детали: Билошицкий объясняет: на дорогах является патрули, которые всегда физически могут остановить водителей за это нарушение, а именно: за эксплуатацию авто без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, преятствующих или затрудняющих его идентификацию.

Могут остановить и если номер загрязнен, и это не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров.

За это предусмотрен штраф в размере 170 грн. (Ч.6. 121 КУоАП). Это если первый раз.

За повторное же нарушение штраф - 255 грн. или общественные работы и возмездное изъятие транспортного средства или без такового.

Прямая речь: "Вот вам примеры такого нарушения. Различные способы идут в ход: кто-то рисует, кто-то стирает цифры. Эти водители получили свои постановления.

Напоследок, совет от меня: лучший способ избежать ответственности - не нарушать".

 

Предыстория:

  • С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.
  • За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.
  • В то же время на вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%.
  • МВД ежедневно рассказывает об антирекордах и злостных нарушителях скоростного режима.
  • За 10 суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима, по данным МВД, было уплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 млн 431 тысяча гривен.

Украинская правда
Темы: автоМВДполиция


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