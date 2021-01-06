Тернополь решил обойтись без локдауна

В Тернополе решили не вводить усиленный карантин из-за коронавируса, который стартует с 8 января по всей Украине.

Источник: мэр города Сергей Надал в интервью местному телеканалу "Т1 Новости"

Прямая речь: "Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где мы заслушали информацию наших медицинских работников и отдела здравоохранения, информацию педагогов. Информация свидетельствует о том, что последние дни у нас не то что нет роста количества больных, наоборот - идет уменьшение количества больных людей, уменьшение людей, которые находятся в лечебных медицинских учреждениях с Ковидом-19, практически нет больных среди детей и работников образования. Поэтому сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали раньше...

Соответствующее решение уже подписано".

Детали: По словам Надала, с 11 января дети Тернополя идут в школу - младшие классы полноценно, старшие - по смешанной системе.

Он добавил, что местные власти рекомендуют предпринимателям "не прекращать свою деятельность, а осуществлять ее так, как и раньше".

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Напомним: С 00:00 8 января до 00:00 25 января по всей Украине вводится усиленный карантин, который, в частности, предусматривает ряд ограничений работы торговых заведений.