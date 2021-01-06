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Зеленский поручил СБУ проверить возможную контрабанду ковид-вакцины в Украину

Среда, 6 января 2021, 16:42
Зеленский поручил СБУ проверить возможную контрабанду ковид-вакцины в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам "немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой.

У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом.

За контрабанду и контрафакт должно быть наказание".

Детали: В комментарии "Украинской правде" пресс-служба СБУ сообщила, что их следователи 6 января уже внесли в Единый реестр досудебного расследования сведения "о совершении преступления при ввозе и применении средств под видом вакцины от вируса COVID-19, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК Украины" (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств).

Что было раньше: Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить эту информацию.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвакцинациякоронавирусскандал
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