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В Вашингтоне объявлен комендантский час

Среда, 6 января 2021, 21:10
В Вашингтоне объявлен комендантский час

В Вашингтоне, где в среду сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, объявлен комендантский час.

Источник: Bloomberg в Twitter

Детали: Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер ввела в округе Колумбия комендантский час на 12 часов - с 18:00 до 6:00.

Предыстория: В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс планировал объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Темы: СШАмитингичрезвычайное происшествие
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