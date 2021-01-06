В Вашингтоне объявлен комендантский час
Среда, 6 января 2021, 21:10
В Вашингтоне, где в среду сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, объявлен комендантский час.
Источник: Bloomberg в Twitter
Детали: Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер ввела в округе Колумбия комендантский час на 12 часов - с 18:00 до 6:00.
Предыстория: В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс планировал объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.