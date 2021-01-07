Facebook и Instagram также заблокировали Трампа

Соцсеть Facebook и Instagram заблокировали страницу 45-го президента США Дональда Трампа на 24 часа.

Источник: Reuters

Детали: Профиль Трампа в Facebook заблокировали из-за двух нарушений политики соцсети.

В Instagram аккаунт президента также заблокирован на 24 часа, сообщил в своем Twitter глава Instagram Адам Моссер.

Что предшествовало: Администрация социальной сети Twitter объявила, что лишила Дональда Трампа права публиковать новые сообщения на своей странице в ближайшие 12 часов.

Решение о блокировании президента США сеть приняла после беспрецедентных событий в Вашингтоне. Все о них читайте в трансляции Европейской правды "Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE"