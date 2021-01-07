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Главарь "милиции ЛНР" пострадал при взрыве в Луганске - РосСМИ

Четверг, 7 января 2021, 10:35
Главарь милиции ЛНР пострадал при взрыве в Луганске - РосСМИ
Ян Лещенко

Так называемый "начальник управления народной милиции" в ОРЛО Ян Лещенко 6 января пострадал при взрыве в Луганске.

Источник: РИА Новости со ссылкой на бывшего представителя оккупационных властей ОРЛО Андрея Марочко

Детали: Российское издание пишет, что в квартире многоквартирного жилого дома в Луганске произошел взрыв. По предварительной версии, причиной взрыва якобы могла стать утечка газа, но говорится и о других версиях, в том числе подрыве миной.

Про состояние Лещенко ничего не сообщается.

Дословно РИА Новости: "Пользователи соцсетей обсуждают различные причины произошедшего, от утечки газа до подрыва минно-взрывного устройства".

Прямая речь Марочко: "Действительно, вчера (в среду) произошел инцидент. Пострадал начальник управления Народной милиции ЛНР. Но не все так однозначно, как написано в социальных сетях. Я склонен доверять официальным версиям и заявлениям. Сейчас на месте работают компетентные органы - выясняют, что произошло на самом деле".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОЛугансквзрывчрезвычайное происшествие
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