Глава РПЦ: Варфоломея наказал бог за поддержку "раскольников" в Украине
Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх Кирилл в свежем интервью заявил, что бог наказал Патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку "церковного раскола" в Украине.
Источник: Рождественское интервью Патриарха Кирилла телеканалу "Россия"
Прямая речь: "Патриарх Варфоломей ввел раскольников в иевскую святыню – в Киевскую Софию. И потерял Софию Константинопольскую. Мне хотелось бы, чтобы люди задумались, что же произошло. Ты отобрал Софию Киевскую у православных людей, у православной церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников. И ты потерял свою собственную Софию.
Последствия наступили незамедлительно, потому что грех был слишком велик".
Детали: Глава РПЦ назвал происходящее божьим провидением, а также упомянул, что ко всему происходящему якобы причастна "влиятельная политическая сила" одной из сверхдержав. Но он не уточнил, какое именно государство имеет ввиду.
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Напомним: Собор Святой Софии в Константинополе стал мечетью летом 2020 года, когда президент Турции Реджеп Эрдоган подписал соответствующий указ.
Предыстория:
- 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
- 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей, который избрал митрополита переяславского и белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.
- 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополиту киевскому и всея Украины Епифанию.