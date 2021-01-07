Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава РПЦ: Варфоломея наказал бог за поддержку "раскольников" в Украине

Четверг, 7 января 2021, 14:51
Глава РПЦ: Варфоломея наказал бог за поддержку раскольников в Украине

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх Кирилл в свежем интервью заявил, что бог наказал Патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку "церковного раскола" в Украине.

Источник: Рождественское интервью Патриарха Кирилла телеканалу "Россия"

Прямая речь: "Патриарх Варфоломей ввел раскольников в иевскую святыню – в Киевскую Софию. И потерял Софию Константинопольскую. Мне хотелось бы, чтобы люди задумались, что же произошло. Ты отобрал Софию Киевскую у православных людей, у православной церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников. И ты потерял свою собственную Софию.

Последствия наступили незамедлительно, потому что грех был слишком велик".

Детали: Глава РПЦ назвал происходящее божьим провидением, а также упомянул, что ко всему происходящему якобы причастна "влиятельная политическая сила" одной из сверхдержав. Но он не уточнил, какое именно государство имеет ввиду.

Читайте также: Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью

Напомним: Собор Святой Софии в Константинополе стал мечетью летом 2020 года, когда президент Турции Реджеп Эрдоган подписал соответствующий указ.

Предыстория:

  • 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
  • 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей, который избрал митрополита переяславского и белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополиту киевскому и всея Украины Епифанию.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьПравославная Церковь УкраиныРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: