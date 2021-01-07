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Глава РПЦ: Варфоломея наказал бог за поддержку "раскольников" в Украине

Четверг, 7 января 2021, 15:51

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в свежем интервью заявил, что бог наказал патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку "церковного раскола" в Украине.

Источник: ВЕСТИ RU

Прямая речь: "Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню – в киевскую Софию. И потерял Софию константинопольскую. Мне хотелось бы, чтобы люди задумались, что же произошло. Ты отобрал Софию киевскую у православных людей, у православной церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников. И ты потерял свою собственную Софию.

Последствия наступили незамедлительно, потому что грех был слишком велик".

Детали: Глава РПЦ назвал происходящее божьим провидением, а также упомянул, что ко всему происходящему якобы причастна "влиятельная политическая сила" одной из сверхдержав. Но он не уточнил, какое именно государство имеет ввиду.

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Напомним: Собор Святой Софии в Константинополе стал мечетью летом 2020 года, когда президент Турции Реджеп Эрдоган подписал соответствующий указ.

Предыстория:

  • 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
  • 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей, который избрал митрополита переяславского и белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополиту киевскому и всея Украины Епифанию.

Темы: церковьПравославная Церковь УкраиныРосcия


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