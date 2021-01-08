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Boeing выплатит $2,5 млрд из-за катастроф с 737 Max

Пятница, 8 января 2021, 01:31

В Департаменте юстиции США сообщили, что компания Boeing согласилась выплатить возмещение авиаперевозчикам и компенсации семьям погибших в результате катастрофы самолетов модели 737 МАХ.

Источник: заявление Департамента юстиции США

Детали: После выплат дело закроют. Компания выплатит более $2,5 млрд - штраф в размере $243,6 млн, компенсации перевозчикам Boeing 737 MAX $1,77 млрд, а еще $500 млн пойдут в фонд для жертв авиакатастроф с участием этих моделей самолета.

Из этого фонда компенсации получат родственники 346 пассажиров, погибших в катастрофах рейсов Lion Air Flight 610 и Ethiopian Airlines Flight 302.

Напомним:

  • В ноябре 2020 авиакомпания Boeing получила разрешение от Федерального авиационного управления США (Federal Aviation Administration, FAA) вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух авиакатастроф.
  • В мае 2020 года компания Boeing возобновила производство лайнеров 737 Mаx, которое было прекращено из-за двух авиакатастроф.
  • Boeing прекратила производство реактивного самолета в январе 2020 года, 400 лайнеров были поставлены авиакомпаниям. Вернуться к эксплуатации 737 Max после получения всех разрешений от регулятора корпорация планировала в середине года.
  • Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф - в Индонезии 29 октября 2018 и в Эфиопии 10 марта 2019. В авиакатастрофах погибло 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной аварии сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.

Темы: катастрофыавиа


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