Boeing выплатит $2,5 млрд из-за катастроф с 737 Max

В Департаменте юстиции США сообщили, что компания Boeing согласилась выплатить возмещение авиаперевозчикам и компенсации семьям погибших в результате катастрофы самолетов модели 737 МАХ.

Источник: заявление Департамента юстиции США

Детали: После выплат дело закроют. Компания выплатит более $2,5 млрд - штраф в размере $243,6 млн, компенсации перевозчикам Boeing 737 MAX $1,77 млрд, а еще $500 млн пойдут в фонд для жертв авиакатастроф с участием этих моделей самолета.

Из этого фонда компенсации получат родственники 346 пассажиров, погибших в катастрофах рейсов Lion Air Flight 610 и Ethiopian Airlines Flight 302.

Напомним: