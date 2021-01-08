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Мир снова обновил рекорд по наибольшему количеству случаев COVID-19 за сутки

Пятница, 8 января 2021, 05:14

По состоянию на 7 января в мире за сутки диагностировали рекордные 820 тысяч новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 14 670 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире обнаружили 820 771 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 263 506 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия. Украина сейчас на 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 22-м месте.

Статистика за 4 января

Сейчас в мире диагностировано 87 миллионов случаев заражения коронавирусом, 60 миллионов больных вылечились, 1 875 451 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 23 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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Темы: коронавирус


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