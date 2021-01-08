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В США чиновники увольняются из-за нападения на Капитолий

Пятница, 8 января 2021, 06:02
В США чиновники увольняются из-за нападения на Капитолий

Министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао, а также помощник секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац подали в отставку после захвата капитолия.

Источник: CNN

Прямая речь Маккэнс-Кац: "Я планировала остаться, пока не произойдет смена администрации, но вчера вечером мои планы резко изменились, когда я видела захват здания Капитолия. Я считаю, что такое поведение было совершенно неприемлемым, и в глубине души я просто не могу продолжать".

Детали: По словам Девос, в связи с последними событиями она подает в отставку, которая вступает в силу 8 января: "Сегодня было много размышлений и дискуссий. Очевидно, это правильное решение".

Напомним: Нападение сторонников Трампа на Капитолий привел к гибели нескольких человек.

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Темы: США
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