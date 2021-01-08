МИД пяти стран сделали совместное заявление о сбитом Ираном авиалайнере МАУ

Министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании убеждены, что смогут наказать виновных за сбитый под Тегераном лайнера авиакомпании МАУ.

Об этом говорится в их совместной статье, опубликованной в "Европейской правде" к первой годовщине трагедии.

"Мы заверяем, что добьемся, чтобы все обстоятельства этого преступления были установлены до мельчайшей детали. Необходимо, чтобы горькие уроки сбивания PS752 были изучены, чтобы минимизировать риск повторения подобных трагедий в будущем ", - заявили, в частности, дипломаты.

Представители 5 столиц заверили, что уже есть прогресс в совместной работе "с целью привлечь виновных к ответственности за это нарушение международного права и помочь родным погибших"

"Сейчас мы находимся на заключительных стадиях нашей подготовки и рассчитываем вскоре войти в формальные переговоры с Ираном", - говорится в публикации.

Также в пятницу было опубликовано короткая совместное заявление министров, в которой они обещают "обеспечить выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам".

Как сообщалось ранее, Иран с пятой попытки передал Украине окончательный отчет по сбитого самолета МАУ. Из Тегерана также звучали предложения о сравнительно незначительной компенсацию, Украина ответила отказом.

МИД также предполагал, что Украина обратится в Суд ООН, если переговоры с Ираном будут успешными.