Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД пяти стран сделали совместное заявление о сбитом Ираном авиалайнере МАУ

Пятница, 8 января 2021, 07:59

Министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании убеждены, что смогут наказать виновных за сбитый под Тегераном лайнера авиакомпании МАУ.

Об этом говорится в их совместной статье, опубликованной в "Европейской правде" к первой годовщине трагедии.

"Мы заверяем, что добьемся, чтобы все обстоятельства этого преступления были установлены до мельчайшей детали. Необходимо, чтобы горькие уроки сбивания PS752 были изучены, чтобы минимизировать риск повторения подобных трагедий в будущем ", - заявили, в частности, дипломаты. 

Представители 5 столиц заверили, что уже есть прогресс в совместной работе "с целью привлечь виновных к ответственности за это нарушение международного права и помочь родным погибших"

"Сейчас мы находимся на заключительных стадиях нашей подготовки и рассчитываем вскоре войти в формальные переговоры с Ираном", - говорится в публикации.

Также в пятницу было опубликовано короткая совместное заявление министров, в которой они обещают "обеспечить выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам".

Как сообщалось ранее, Иран с пятой попытки передал Украине окончательный отчет по сбитого самолета МАУ. Из Тегерана также звучали предложения о сравнительно незначительной компенсацию, Украина ответила отказом.

МИД также предполагал, что Украина обратится в Суд ООН, если переговоры с Ираном будут успешными.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранемирМИДИранавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: