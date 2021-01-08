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Украина добилась освобождения из Ливии 4 своих моряков

Пятница, 8 января 2021, 10:24
Украина добилась освобождения из Ливии 4 своих моряков

Четверо украинских моряков, которые почти 5 лет сидели в ливийской тюрьме, вернулись домой.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook

Прямая речь: "По поручению президента МВД вместе с МИД Украины успешно завершили сложные и длительные переговоры по освобождению украинских моряков, которые более 4 лет содержались в тюрьме в Ливии. Сегодня утром четверо украинцев вернулись домой".

Детали: По данным МИД, это - моряки с танкера Captain Khayyam Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка. Они уже встретились со своими родными, которых не видели почти 5 лет.

Моряки сидели в тюрьме в Ливии с февраля 2016 года.

По словам Кулебы, "операция была на грани срыва из-за ряда обстоятельств".

По информации Офиса президента, Владимир Зеленский в соцсети выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации украинских моряков.

 
фото: пресс-служба президента

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Напомним:

  • В марте 2016 года в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов арестовали судно Captain Khayyam с экипажем, в составе которого были пять граждан Украины, а также граждане Турции и Азербайджана.
  • Вскоре после ареста ливийские власти из "соображений гуманности" отпустили члена экипажа - гражданку Украины, которая при содействии украинских дипломатов вернулась на родину.

Украинская правда

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Темы: ЛивияУкраинатюрьма
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