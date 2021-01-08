В Киеве открыли сквер памяти сбитого в Иране рейса МАУ

В годовщину трагедии в Днепровском районе Киева, в парке "Вербовый гай", торжественно открыли сквер памяти погибших пассажиров и экипажа авиалайнера МАУ, который был сбит военными в небе над Ираном 8 января 2020 года.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел

Детали: На территории сквера установлен памятник жертвам трагедии.

Фото: София Шовикова, пресс-служба МИД

В мероприятии, среди прочих, приняли участие СЕО авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Евгений Дыхне, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец и заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Фото: София Шовикова, пресс-служба МИД

Также на церемонии открытия присутствовали родные и члены семей погибших членов экипажа рейса PS752, представители авиакомпании МАУ, других министерств и ведомств, Службы безопасности Украины.

Фото: София Шовикова, пресс-служба МИД

Фото: София Шовикова, пресс-служба МИД

Кроме того, в мероприятии приняли участие представители посольств Канады, Великобритании, Афганистана, а также посол Швеции Тобиас Тиберг.

Предыстория: 29 декабря Зеленский присвоил звание Герой Украины всем членам экипажа самолета МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев, который был сбит иранскими военными 8 января 2020 года.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. 138 из них были или гражданами Канады, или имели связи с Канадой.