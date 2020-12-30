Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент присвоил звание Герой Украины членам экипажа самолета МАУ, который был сбит иранскими военными

Среда, 30 декабря 2020, 01:45
Президент присвоил звание Герой Украины членам экипажа самолета МАУ, который был сбит иранскими военными

Президент Владимир Зеленский 29 декабря присвоил звание Герой Украины всем членам самолета МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев, который был сбит иранскими военными 8 января 2020.

Источник: Указ президента №600 / 2020, который размещен на сайте Офиса президента

Дословно: "За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) членам экипажа рейса PS 752 акционерного общества "Авиакомпания" Международные Авиалинии Украины"

Гапоненко Владимиру Ивановичу - командиру воздушного судна

Лыхны Денису Михайловичу - бортпроводнику

Матькову Игорь Валерьевич - старшему бортпроводнику

Микитюк Марии Михайловне - бортпроводнику

Наумкин Алексей Евгеньевич - командиру воздушного судна - пилоту-инструктору

Овчарка Валерии Евгеньевне - бортпроводнику

Сологуб Юлии Николаевне - бортпроводнику

Статник Екатерине Олеговне - старшему бортпроводнику

Хоменко Сергей Анатольевич - второму пилоту."

Что предшествовало: В МИД считают, что Иран отозвал предложение о компенсации погибшим в Тегеране украинцам.

Справка: Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. 138 из них были или гражданами Канады, или имели связи с Канадой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в Иране
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: