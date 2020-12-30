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Президент присвоил звание Герой Украины членам экипажа самолета МАУ, который был сбит иранскими военными

Среда, 30 декабря 2020, 02:45

Президент Владимир Зеленский 29 декабря присвоил звание Герой Украины всем членам самолета МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев, который был сбит иранскими военными 8 января 2020.

Источник: Указ президента №600 / 2020, который размещен на сайте Офиса президента

Дословно: "За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) членам экипажа рейса PS 752 акционерного общества "Авиакомпания" Международные Авиалинии Украины"

Гапоненко Владимиру Ивановичу - командиру воздушного судна

Лыхны Денису Михайловичу - бортпроводнику

Матькову Игорь Валерьевич - старшему бортпроводнику

Микитюк Марии Михайловне - бортпроводнику

Наумкин Алексей Евгеньевич - командиру воздушного судна - пилоту-инструктору

Овчарка Валерии Евгеньевне - бортпроводнику

Сологуб Юлии Николаевне - бортпроводнику

Статник Екатерине Олеговне - старшему бортпроводнику

Хоменко Сергей Анатольевич - второму пилоту."

Справка: Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. 138 из них были или гражданами Канады, или имели связи с Канадой.

Темы: катастрофа МАУ в Иране


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