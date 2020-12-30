Президент присвоил звание Герой Украины членам экипажа самолета МАУ, который был сбит иранскими военными

Президент Владимир Зеленский 29 декабря присвоил звание Герой Украины всем членам самолета МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев, который был сбит иранскими военными 8 января 2020.

Источник: Указ президента №600 / 2020, который размещен на сайте Офиса президента

Дословно: "За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) членам экипажа рейса PS 752 акционерного общества "Авиакомпания" Международные Авиалинии Украины"

Гапоненко Владимиру Ивановичу - командиру воздушного судна

Лыхны Денису Михайловичу - бортпроводнику

Матькову Игорь Валерьевич - старшему бортпроводнику

Микитюк Марии Михайловне - бортпроводнику

Наумкин Алексей Евгеньевич - командиру воздушного судна - пилоту-инструктору

Овчарка Валерии Евгеньевне - бортпроводнику

Сологуб Юлии Николаевне - бортпроводнику

Статник Екатерине Олеговне - старшему бортпроводнику

Хоменко Сергей Анатольевич - второму пилоту."

Что предшествовало: В МИД считают, что Иран отозвал предложение о компенсации погибшим в Тегеране украинцам.

Справка: Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. 138 из них были или гражданами Канады, или имели связи с Канадой.