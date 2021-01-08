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Договора на поставку вакцин с "другими производителями" подпишут в ближайшее время – МОЗ

Пятница, 8 января 2021, 14:45
ФОТО CHILEBIO.CL

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заключит соглашения с другими производителями вакцин против коронавируса в течение ближайшей недели.

Источник: Степанов в эфире Общественного радио

Прямая речь: "На ближайшей неделе мы будем заключать договора с другими производителями, с которыми мы ведем переговоры".

Детали: Степанов напомнил, что Украина уже заключила договор с компанией Sinovac Biotech.

Что было раньше: 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V".

Предыстория:

  • 30 декабря 2020 года ГП "Медзакупки Украины" заключило первый договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.
  • Главный санврач Виктор Ляшко добавил, что первые 700 тысяч доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech Украина получит ориентировочно в конце февраля.
  • Также Украина бесплатно получит 8 миллионов доз вакцины в рамках механизма COVAX.

Темы: Минздраввакцинациякоронавирус


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