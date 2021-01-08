Договора на поставку вакцин с "другими производителями" подпишут в ближайшее время – МОЗ

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заключит соглашения с другими производителями вакцин против коронавируса в течение ближайшей недели.

Источник: Степанов в эфире Общественного радио

Прямая речь: "На ближайшей неделе мы будем заключать договора с другими производителями, с которыми мы ведем переговоры".

Детали: Степанов напомнил, что Украина уже заключила договор с компанией Sinovac Biotech.

Что было раньше: 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V".

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