Договора на поставку вакцин с "другими производителями" подпишут в ближайшее время – МОЗ
Пятница, 8 января 2021, 14:45
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заключит соглашения с другими производителями вакцин против коронавируса в течение ближайшей недели.
Источник: Степанов в эфире Общественного радио
Прямая речь: "На ближайшей неделе мы будем заключать договора с другими производителями, с которыми мы ведем переговоры".
Детали: Степанов напомнил, что Украина уже заключила договор с компанией Sinovac Biotech.
Что было раньше: 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V".
Предыстория:
- 30 декабря 2020 года ГП "Медзакупки Украины" заключило первый договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.
- Главный санврач Виктор Ляшко добавил, что первые 700 тысяч доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech Украина получит ориентировочно в конце февраля.
- Также Украина бесплатно получит 8 миллионов доз вакцины в рамках механизма COVAX.